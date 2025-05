Circo Zanni apresenta espetáculo gratuito no CEU José Saramago em Osasco

O Circo Zanni levará sua magia e talento para Osasco com apresentações gratuitas nos dias 22 e 23 de maio (quinta e sexta-feira), sempre às 20h, no CEU José Saramago. O espetáculo é uma celebração da arte circense paulistana, reunindo artistas de renomados grupos como La Mínima, Circo Amarillo e Cia da Rosa.

O público pode esperar um show de variedades vibrante, com números de equilíbrio, impressionantes acrobacias, truques de mágica e a alegria contagiante da palhaçaria. Um dos grandes diferenciais do Circo Zanni é a música ao vivo, executada pelos próprios artistas, que se revezam entre as performances de acrobatas, trapezistas, palhaços e malabaristas. Esta fusão cria uma atmosfera única, que mescla o charme do circo clássico com a ousadia das abordagens contemporâneas.

A retirada dos ingressos é gratuita e deve ser feita no local, com uma hora de antecedência ao início de cada sessão. O CEU José Saramago está localizado na Avenida João de Andrade, 1355, no bairro Santo Antônio, em Osasco. O evento conta com o apoio do Sesc.