Cooperação entre Prefeitura e ACEO visa fortalecer pequenos negócios em Osasco

A Prefeitura de Osasco e a Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) deram um passo importante para fortalecer o empreendedorismo local. Na última quinta-feira, 15 de maio, foi assinado um termo de cooperação na sede da entidade com o objetivo de fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas do município, por meio de ações conjuntas nas áreas de tecnologia e inovação.

O evento, denominado “Conexão para o Desenvolvimento Econômico”, também marcou a apresentação do plano de trabalho da Secretaria Executiva de Inovação e Tecnologia (Setide) a empresários e empreendedores individuais. O plano detalha as ações que serão desenvolvidas para construir e elaborar as iniciativas da parceria.

Segundo a secretária Executiva de Inovação e Tecnologia, Talita Bottas, a colaboração visa fomentar o desenvolvimento sustentável através da “conexão de pessoas, ideias e oportunidades”. Além dela, o evento contou com a presença do prefeito Gerson Pessoa, do vice-prefeito Lau Alencar, dos secretários de Finanças, Pedro Sotero, de Planejamento e Gestão, Eder Máximo, de Governo, Luciano Camandoni, e do presidente da ACEO, Marcos Gabriel Atchabahian.

Plano de ações para o empreendedorismo

O plano apresentado pela Setide inclui diversas ações da Prefeitura para ampliar os serviços aos micro e pequenos empreendedores. Entre as iniciativas previstas estão:

Implementação de um observatório de desenvolvimento e de um boletim de desenvolvimento econômico e empreendedorismo

Criação de um Plano de Desenvolvimento Econômico e Sustentável para Osasco

Estabelecimento de um Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Implementação de um novo Fórum de Desenvolvimento Econômico.

No âmbito da Casa do Empreendedor (localizada na Rua Dr. Mariano Jatathy Marcondes Ferraz, 260, Centro), a proposta é descentralizar e facilitar o atendimento, com a criação de novas unidades para formalização de negócios, uma Casa do Empreendedor móvel que percorrerá todas as regiões da cidade, e a simplificação do processo de abertura de novos negócios.

A Casa do Empreendedor também deverá implantar um núcleo de atendimento fiscal, o Banco do Povo, e oferecer letramento digital e cursos em um espaço de coworking público. O uso do WhatsApp com Inteligência Artificial (IA) para tornar a experiência do empreendedor mais resolutiva e a criação de um manual digital detalhado de serviços também estão nos planos.

“É preciso unir forças”, diz Gerson

A parceria visa ainda fomentar a “cultura empreendedora” com a realização de feiras, a oferta de coworking, a capacitação em cultura empreendedora nas unidades da Prefeitura e a criação do programa “Cultura Empreendedora nas Escolas”.

“A maioria na cidade é micro e pequenas empresas, então é importante que esses empreendedores saibam como podem atuar para gerir melhor seu negócio e como lidar com os serviços oferecidos pela prefeitura em relação a suas necessidades”, destacou o presidente da ACEO, Marcos Gabriel Atchabahian, que assinou o termo juntamente com Gerson Pessoa, Talita Bottas e Luciano Camandoni.

O prefeito Gerson Pessoa ressaltou a importância da união de esforços: “Osasco é a segunda economia do Estado. É preciso unir esforços para mantermos essa pujança e que os pequenos empreendedores também conheçam as políticas públicas da prefeitura que os ajudem a facilitar seu dia a dia de negócios”.