Circuito Sesc de Artes 2025 chega a Itapevi neste domingo

Neste domingo, 11 de maio, das 16h às 20h, o Parque da Cohab (Avenida Pedro Paulino, 200 – Cohab Setor D) será o palco de uma explosão cultural com a chegada do Circuito Sesc de Artes 2025. O evento, totalmente gratuito e aberto a todos os públicos, promete uma tarde repleta de diversão e arte em suas mais variadas formas. A iniciativa é uma realização do Sesc São Paulo, em valiosa parceria com a Prefeitura de Itapevi e o Sindicato do Comércio local.

Inserido na 17ª edição do Circuito Sesc de Artes, que entre abril e maio leva mais de 800 atividades a 132 municípios do interior, litoral, Grande São Paulo e ao bairro de São Miguel Paulista, o evento em Itapevi trará um cardápio cultural diversificado. O público poderá mergulhar em nove áreas artísticas, incluindo artes visuais, cinema, circo, dança, literatura, música, teatro, turismo e valorização social.

Os participantes poderão soltar a criatividade na oficina Tacatinta Minigráfica – Criação de Bottons, com a artista visual Jéssica Groke, aprendendo a criar estampas personalizadas com lápis, canetinhas e prensa mecânica.

A magia do circo estará presente em dose dupla: a Companhia Tetê Purezempla apresentará o irreverente espetáculo “A Caixinha de Música da Purezempla”, uma combinação vibrante de música e humor interativo. Já o grupo Circo Colorê, de São José dos Campos, convidará o público para a vivência “Traquinagem de Circo”, experimentando habilidades como malabarismo, equilibrismo e mágica.

A riqueza da literatura africana ganhará vida com o grupo Xirê de Quintal na contação de histórias “Sankofa e suas Histórias”. A atividade valoriza a tradição oral de países como Gana, Tanzânia e Moçambique, unindo saberes ancestrais e muitas brincadeiras.

No comando das picapes, a DJ Bbeka trará um set contagiante com fortes influências da black music, R&B, afrobeat, funk e dancehall. Para os amantes dos clássicos, a banda Chic in Soul resgatará a energia dos bailes black dos anos 1970 e 1980 no show “Na Pista, na Vida”, com hits de Tim Maia, Jorge Ben Jor e Wilson Simonal.

Encerrando a programação, a Cia. 2 Mililitros apresentará a peça de teatro “Catimba – A Reviravolta”, que conta a história de um time de futebol em crise e, de forma inovadora, coloca nas mãos do público a decisão sobre o desfecho da trama.

O Circuito Sesc de Artes é uma importante ferramenta para democratizar o acesso à cultura e fortalecer a produção artística regional. Nesta edição, destaca-se o protagonismo de artistas que atuam fora da capital, com 42 dos 76 grupos participantes vindos de cidades do interior, litoral e Grande São Paulo.