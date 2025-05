Dívidas em Osasco? Prefeitura lança plataforma para facilitar pagamento

A Prefeitura de Osasco lançou uma inovadora plataforma de parcelamento digital tributário. A iniciativa, coordenada pela Procuradoria Geral do Município, visa facilitar a regularização de Dívidas Ativas, oferecendo aos contribuintes uma maneira mais cômoda, ágil e eficiente de quitar seus débitos.

Com a nova ferramenta, o processo de regularização de pendências financeiras com o município torna-se mais simples, rápido e seguro. Os cidadãos não precisarão mais enfrentar filas, agendar horários ou se deslocar até a Prefeitura para resolver suas pendências. Tudo pode ser feito online, a qualquer hora e de qualquer lugar.

“Todo o processo é feito de forma online, com total transparência e segurança. Com poucos cliques, o cidadão pode consultar suas pendências, escolher a melhor opção de parcelamento e concluir todo o processo diretamente do seu computador ou celular, com conforto e praticidade”, ressaltou o prefeito Gerson Pessoa.

Além da praticidade, a plataforma digital está alinhada com o compromisso da administração pública com a sustentabilidade, promovendo a redução do uso de papel. Essa iniciativa reflete o investimento contínuo em soluções modernas que aproximam a prefeitura da população, tornando os serviços públicos mais acessíveis e eficientes.

Como acessar a plataforma:

A opção de parcelamento digital já está disponível nos seguintes canais: