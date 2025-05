Circuito Sesc de Artes agita o CEU 1° de Maio em Osasco neste sábado (10)

Osasco recebe o Circuito Sesc de Artes neste sábado, 10 de maio. Das 14h às 18h, o CÉU das Artes 1º de Maio será o palco de uma programação vibrante e totalmente gratuita, com atividades para todas as idades e gostos, reforçando o lema “Arte na rua para todas as pessoas”.

O evento, uma realização do Sesc com apoio dos Sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e da Prefeitura, trará um leque diversificado de atrações, incluindo artes visuais e tecnologias, circo, literatura, música e teatro.

Confira os destaques da programação em Osasco:

Artes Visuais e Tecnologias: Com Tacatinta Minigráfica , a artista Jéssica Groke conduzirá o público na Criação de Bottons , utilizando papel pré-cortado, lápis e canetas para criar estampas analógicas que serão transformadas em bottons artesanais em uma prensa mecânica.

Circo: A Companhia Teté Purezempla apresenta “A Caixinha de Música da Purezempla” , onde uma palhaça musicista (ukulele, escaleta, saxofone) interage com o público através de roletas que definem instrumento, estilo e velocidade da música. Já o Circo Colorê convida todos para a “Traquinagem de Circo” , uma vivência para testar habilidades em malabarismo, mágica, equilíbrio e bambolês.

Literatura: O grupo Xirê de Quintal traz “Sankofa e suas Histórias” , uma atividade inspirada nas tradições orais africanas, convidando o público a experimentar brincadeiras e ouvir histórias de países como Gana, Tanzânia e Moçambique.

Música: A DJ Bbeka , de Sorocaba, animará o público com um set que explora suas raízes e sonoridades pretas, passando por black music, R&B, afrobeat, dancehall e funk. Em seguida, a banda Chic in Soul , de Guarulhos, apresentará o show temático “Na Pista, Na Vida” , com clássicos dos bailes black dos anos 1970 e 1980, incluindo hits de Tim Maia, Cláudio Zoli, Jorge Ben Jor e Wilson Simonal.

Teatro: A Cia. 2 Mililitros encena “Catimba – A Reviravolta” . A peça retrata a crise do Grêmio Recreativo de Pirapora da Vila Pauliceia quando o craque do time se machuca na final da Taça Pacopa. Agora, a torcida terá que decidir o rumo da história: colocar em campo um “perna de pau” ou uma garota craque de bola?

Para quem quiser saber por onde mais o Circuito Sesc de Artes vai passar, a programação completa está disponível no site: sescsp.org.br/circuitosescdeartes.

O CEU das Artes 1º de Maio fica Rua Nelson Mandela s/nº – Jardim Primeiro de Maio. Mais informações: telefone: (11) 2670-7019.