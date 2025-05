Parque de Itapevi recebe circuito com atividades culturais gratuitas domingo

O Parque da Cohab, em Itapevi, será palco do Circuito Sesc de Artes neste domingo, 11 de maio. O evento gratuito acontece das 16h às 20h e oferecerá uma programação cultural diversificada para todas as idades.

A iniciativa, realizada pelo Sesc São Paulo em parceria com a Prefeitura de Itapevi e o Sindicato do Comércio local, trará oficinas de criação de bottons, espetáculos circenses com a Companhia Tetê Purezempla e vivências com o Circo Colorê. Haverá também contação de histórias africanas com o grupo Xirê de Quintal.

Na área musical, a DJ Bbeka apresentará um set com influências da black music, e a banda Chic in Soul resgatará clássicos dos bailes black. Encerrando a programação, a Cia. 2 Mililitros apresentará a peça teatral interativa “Catimba – A Reviravolta”.

O evento faz parte da 17ª edição do Circuito Sesc de Artes, que percorre 132 municípios paulistas.

SERVIÇO

Circuito Sesc de Artes em Itapevi

Quando: Domingo, 11 de maio, das 16h às 20h

Onde: Parque da Cohab (Avenida Pedro Paulino, 200 – Cohab Setor D, Itapevi/SP

Evento gratuito