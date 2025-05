Circuito Sesc de Artes chega a Cotia com programação diversificada neste sábado (24)

A Praça da Matriz de Cotia será palco de mais uma edição do Circuito Sesc de Artes neste sábado, 24 de maio, das 14h às 18h. Com apoio da Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Cultura e Lazer, o evento gratuito promete entretenimento e cultura para todas as idades, com toda a programação contando com acessibilidade em Libras.

Em um clima de festival cultural, o Circuito Sesc de Artes em Cotia oferecerá diversas atrações. Em ‘Jogando os Afrogrames’, o público poderá descobrir novos jogos de tabuleiro sobre diversidade cultural, com mediação do estúdio Maloca Games. A artista visual Mimura Rodriguez ministrará a oficina ‘Stencil, Sticker e Lambe Lambe’, apresentando a história da arte urbana e suas técnicas, com foco na fauna e flora brasileiras.

O público também poderá conferir o espetáculo ‘Ciranda’, que une artes circenses e cultura popular com a trupe Gêmeas Dias e Trupe Cirandá. A Cia. EntreContos apresentará ‘Infusão Literária’, buscando resgatar experiências afetivas e o gosto pelos livros, com diálogo sobre saberes africanos.

A música estará presente com ‘Rádio Oz’, onde Dj Bruxxo e Dj Cyssa Prado comandarão uma discotecagem no formato de programa de rádio das décadas de 1980 e 1990. Por fim, o espetáculo teatral ‘Os tr3s Porcos’, da A Próxima Companhia, explorará de maneira cômica e reflexiva o direito à cidade e à moradia, utilizando linguagens da rua e do circo.

Serviço

Circuito Sesc de Artes em Cotia

Data: 24 de maio de 2025 – sábado

Horário: 14h às 18h

Local: Praça da Matriz de Cotia

Endereço: Rua Senador Feijó, 12 – Centro

Gratuito