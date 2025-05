Segunda (26) tem feirão de empregos em Itapevi com mais de 2 mil vagas

Segunda (26) tem feirão de empregos em Itapevi com mais de 2...

A Prefeitura de Itapevi promove nesta segunda-feira (26), a partir das 8h, o Feirão de Oportunidades. O evento disponibilizará mais de 2 mil vagas de emprego em diversas áreas, com salários que variam entre R$ 1.518 a R$ 7 mil.

Realizado no Resolve Fácil Empresas (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 – Cidade da Saúde), o feirão permitirá que os candidatos participem de entrevistas presenciais diretamente com representantes de mais de 10 empresas, com chance de contratação imediata.

Entre as oportunidades, há cargos como analista de negócios, supervisor operacional, eletrotécnico, operador de produção, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, jardineiro e operador de telemarketing. As vagas são para atuação em Itapevi e municípios vizinhos.

Empresas como Americanas, McDonald’s, Randstad, ABAI Brasil, Gi Group Brasil, Grupo Servsul, Premier Pet Comercial Ltda, Comunica Consultoria e Polly Consultoria estarão presentes.

Para participar, os interessados devem ter mais de 18 anos e comparecer ao local a partir das 8h com RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital e currículo impresso. Dúvidas podem ser esclarecidas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (11) 4143-8888 ou e-mail sec.desenvolvimentoeconomico@itapevi.sp.gov.br, de segunda a sexta, das 8h às 17h.