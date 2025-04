Começa a distribuição de ingressos gratuitos para Paixão de Cristo 2025 em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi iniciou nesta sexta-feira (11) a distribuição gratuita dos ingressos para a 17ª edição do tradicional espetáculo “Paixão de Cristo 2025”. As apresentações serão nos dias 18 e 19 de abril (sexta e sábado), às 19h, na Arena de Eventos, localizada na Estrada Lucinda de Jesus (Cohab II – Setor A).

Os interessados em garantir presença devem retirar seus bilhetes exclusivamente online, através da plataforma Bilheteria Express. A expectativa da organização é receber cerca de 6 mil pessoas ao longo dos dois dias, com capacidade limitada a 3 mil lugares por noite. Ao retirar o ingresso gratuito pela plataforma (via celular ou computador), o espectador poderá escolher a data desejada para assistir à peça. A recomendação é chegar ao local com 30 minutos de antecedência no dia escolhido.

Com o tema “Os Milagres da fé e do amor”, a Paixão de Cristo 2025 promete uma experiência imersiva com seis palcos distribuídos em mais de 170 metros, tecnologia de ponta, som de alta qualidade e estruturas grandiosas de mais de 8 metros de altura, como castelos, vilas e um templo com espelho d’água. Mais de 250 pessoas, entre atores, bailarinos, músicos e colaboradores, participarão da encenação.

Para quem não puder comparecer presencialmente, o evento também terá transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Itapevi (Facebook, Instagram e YouTube).

A Arena de Eventos contará com arquibancadas, iluminação especial, praça de alimentação, ambulâncias com socorristas, banheiros químicos e segurança reforçada, visando garantir o conforto e a acessibilidade do público.

Transporte Gratuito Facilitado

A Prefeitura de Itapevi disponibilizará transporte gratuito nos dois dias de espetáculo. Ônibus sairão do Terminal Rodoviário Central de Itapevi em direção à Arena de Eventos a partir das 17h, com intervalos de 15 minutos. O último horário de retorno da Arena para o Terminal será às 23h, após o término de cada apresentação.