Suspeito de matar caminhoneiro a facadas em Carapicuíba é detido

A Polícia Civil localizou e prendeu um homem suspeito de assassinar a facadas o caminhoneiro Juarez Carlos da Silva, de 68 anos, em Carapicuíba (SP). A prisão ocorreu após uma denúncia anônima indicar o paradeiro do indivíduo.

O crime aconteceu na madrugada de 14 de fevereiro, no bairro Parque Jandaia. Segundo informações do jornal “SBT News”, a vítima costumava dormir dentro de seu caminhão por receio de assaltos. Na noite do crime, o suspeito teria inicialmente tentado roubar o veículo, mas foi surpreendido pelo caminhoneiro, que conseguiu impedir o crime.

Pouco tempo depois, enquanto Juarez conversava com seus irmãos na porta de casa, o mesmo indivíduo teria retornado ao local de bicicleta e desferido uma facada fatal contra a vítima. Uma câmera de segurança de uma residência registrou o momento.

Após a prisão, o suspeito foi levado à delegacia, onde foi reconhecido pelo irmão de Juarez como o autor do crime. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça para as devidas providências legais.

Com informações do SBT News.