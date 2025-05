Comédia romântica com Rodrigo Phavanello e Bianca Rinaldi retrata 20 anos de casamento em Osasco

Comédia romântica com Rodrigo Phavanello e Bianca Rinaldi retrata 20 anos de...

Neste sábado, 31 de maio, às 20h, o Teatro Municipal de Osasco recebe a comédia teatral “Casa, Comida e Alma Lavada”, com Rodrigo Phavanello e Bianca Rinaldi. A peça oferece uma divertida e perspicaz reflexão sobre o relacionamento do casal Tânia Mara e Luís Alberto ao longo de vinte anos de casamento.

A narrativa explora, de forma episódica, a evolução da relação, começando nos tempos áureos do namoro, quando Tânia Mara idealizava romanticamente seu parceiro. Com o passar para o casamento, a empolgação inicial diminui, e as conversas revelam uma visão menos entusiasmada, onde pequenas peculiaridades, como o hábito de Luís Alberto de usar meias pretas para dormir, tornam-se motivo de desdém.

A peça se destaca por alternar entre os pontos de vista feminino e masculino sobre situações cotidianas, satirizando os defeitos e manias de cada um. Por meio de diálogos separados direcionados à plateia, o casal expõe os altos e baixos da vida a dois. O clímax da história é alcançado quando Tânia Mara e Luís Alberto reconhecem os aspectos positivos de sua jornada conjunta, revelando a beleza e a importância de compartilhar a vida com alguém por tanto tempo.

Os ingressos para “Casa, Comida e Alma Lavada” estão disponíveis para compra através do site Bilheteria Express. O Teatro Municipal Glória Giglio está localizado na Avenida dos Autonomistas, 1533, Vila Yara.