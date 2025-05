Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida em acidente na Estrada da Roselândia

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida, nessa quarta-feira (28), na Estrada da Roselândia, em Cotia, altura do km 39,900.

Segundo informações da concessionária Raposo Castello, um veículo modelo Chevrolet Onix trafegava pela rodovia quando, ao acessar uma curva no quilômetro 39, o condutor perdeu o controle da direção, por volta das 15h46. O veículo invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma motocicleta que seguia no outro sentido da pista. O motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Após o impacto inicial, o Onix rodou na via e colidiu de forma transversal com um Volkswagen T-Cross que, apesar de tentar frear, não conseguiu evitar o choque. Por fim, o Onix ainda atingiu a defensa metálica. Uma pessoa que estava no Onix ficou gravemente ferida, enquanto o ocupante do T-Cross saiu ileso do acidente.

A ocorrência mobilizou diversas equipes, dentre elas: resgate da concessionária, da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnica.