Companhia de Dança Cisne Negro apresenta “Instar” e “Delírios & Noturnos” em Barueri

O Teatro Barueri – Praça das Artes recebe nesta quinta-feira (3), às 20h30, a Cisne Negro Companhia de Dança, uma das mais prestigiadas companhias de dança contemporânea do Brasil. Em uma única noite, o público poderá apreciar dois espetáculos distintos: “Instar” e “Delírios & Noturnos”. A apresentação é uma realização do Sesc Osasco.

Inspirado no momento singular do primeiro encontro, “Instar” revela, através da expressividade dos bailarinos, as dúvidas, os medos e as emoções que afloram nesse instante tão especial. A coreografia busca traduzir a intensidade e a complexidade das primeiras impressões.

Em contrapartida, “Delírios & Noturnos” explora a energia vibrante da vida noturna e a sensação de liberdade que ela inspira. O espetáculo promete uma imersão em um universo de luzes, sons e movimentos que evocam a atmosfera pulsante da noite.

Ingressos:

Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do site sescsp.org.br/osasco, no aplicativo Credencial Sesc SP e nas unidades do Sesc. Os valores são:

R$ 18 (credencial plena)

R$ 30 (meia entrada)

R$ 60 (inteira)

Há um limite de 4 ingressos por venda/atendimento. A classificação indicativa é livre.

Serviço: