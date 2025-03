Procon Móvel leva atendimento e orientação jurídica gratuita a Santana de Parnaíba neste sábado (29)

Santana de Parnaíba recebe neste sábado (29), das 9h às 13h, a unidade móvel do Procon, órgão de defesa do consumidor do estado de São Paulo. A ação, que acontecerá no Poupatempo Fazendinha (Jardim do Luar), tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços de orientação jurídica e registro de reclamações contra empresas.

Especialistas do Procon-SP estarão disponíveis para auxiliar os consumidores a encaminhar queixas relacionadas a uma ampla gama de serviços, incluindo telefonia (fixa e móvel), internet, serviços bancários e financeiros, e planos de saúde. Além disso, a equipe distribuirá material informativo sobre os direitos do consumidor.

Um dos destaques do atendimento é o suporte oferecido aos consumidores superendividados. O Procon Móvel oferecerá informações e auxílio para a renegociação de dívidas, buscando soluções para quem se encontra em situação de vulnerabilidade financeira e não consegue arcar com seus compromissos sem comprometer o mínimo para sua subsistência.