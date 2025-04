Confira como fica o tempo em São Paulo nesta sexta-feira (18/04)

A previsão do tempo para a capital paulista nesta sexta-feira, 18 de abril, indica um dia com variações nas condições climáticas. Durante o período diurno, a expectativa é de sol aparecendo entre muitas nuvens, com alguns períodos em que o céu pode ficar mais nublado.

Temperaturas em São Paulo hoje (18/04):

As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 18°C e a máxima podendo alcançar os 27°C ao longo do dia.

Chuva e umidade do ar nesta sexta-feira

A principal mudança é esperada para o período noturno, quando há previsão de pancadas de chuva. A probabilidade geral de precipitação para o dia é de 60%, com um volume acumulado estimado em 3.0 milímetros.

A umidade relativa do ar apresentará oscilação, com níveis mínimos previstos em 65% e máximos podendo chegar a 94%, o que pode influenciar a sensação térmica.

*Com informações do Climatempo