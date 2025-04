Previsão do tempo Osasco (18/04): sexta-feira de sol entre muitas nuvens e máxima de 26°C

Previsão do tempo Osasco (18/04): sexta-feira de sol entre muitas nuvens e...

A previsão do tempo para esta Sexta-Feira Santa, 18 de abril, em Osasco (SP), aponta para um dia predominantemente de sol, mas com presença significativa de nuvens. Esperam-se períodos em que o céu ficará mais nublado ao longo do dia.

Temperaturas hoje (18/04) em Osasco:

As temperaturas devem apresentar uma amplitude moderada, com a mínima prevista em 19°C e a máxima podendo alcançar os 26°C em Osasco nesta sexta-feira.

Chuva e umidade do ar

Há uma probabilidade de 60% de ocorrência de chuva. No entanto, o volume esperado é baixo, estimado em apenas 0.3 milímetros, indicando que, caso ocorra precipitação, ela deverá ser leve e isolada.

A umidade relativa do ar variará ao longo do dia em Osasco, com o nível mínimo esperado em 65% e o máximo podendo chegar a 93%.

*Com informações do Climatempo