Confira o funcionamento dos serviços estaduais durante o feriado

O Governo de São Paulo informa que haverá alteração no funcionamento dos serviços estaduais devido ao feriado do Dia do Trabalhador, na quarta-feira, 1º de maio. Alguns serviços também terão mudanças na sexta-feira (2).

Saúde:

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos.

O posto de doação da Pró-Sangue de Barueri estará fechado na quarta-feira (1º). Neste mesmo dia, os postos das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h. Mais informações podem ser encontradas em www.prosangue.sp.gov.br.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Unidades Dose Certa e Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) estarão fechadas na quarta-feira (1º). Na sexta-feira (2), algumas unidades da FME (Geraldo Bourroul, Vila Mariana, Guarulhos, Sorocaba) terão funcionamento normal; as demais FMEs e NAFs permanecerão fechadas. As Unidades Dose Certa da capital funcionarão normalmente na sexta-feira (2).

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão na quarta-feira (1º).

Poupatempo:

Todos os postos do Poupatempo no estado estarão fechados no dia 1º de maio. O atendimento presencial será retomado na sexta-feira (2), mediante agendamento prévio, que é obrigatório e gratuito. Durante o feriado, os mais de 3,7 mil serviços digitais continuarão disponíveis nos canais oficiais: portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo (Poupatempo SP.GOV.BR), totens de autoatendimento e WhatsApp (11) 95220-2974.

Bom Prato:

As unidades do programa Bom Prato na região estarão fechadas nesta quinta-feira (1°). Na sexta-feira (2), todos os restaurantes populares funcionarão normalmente.

As unidades de Carapicuíba, Cotia funcionarão no sábado (3) e fecharão no domingo (4). O funcionamento normal de todas as unidades será retomado na segunda-feira (5).

Cultura:

A Fábrica de Cultura de Osasco estará fechada.