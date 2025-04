Dois menores tentam roubar moto e morrem em confronto com guardas municipais à paisana em Barueri

Dois menores tentam roubar moto e morrem em confronto com guardas municipais...

Dois adolescentes morreram e um terceiro ficou ferido após uma intervenção de guardas civis municipais (GCMs) que estavam à paisana, durante um roubo ocorrido na manhã desta quarta-feira (30), no Jardim Belval, em Barueri.

Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em nota ao Visão Oeste, os agentes à paisana flagraram o roubo em andamento e intervieram. Durante a ação, na rua Ricardo Peagno, ocorreu um confronto que resultou na morte de dois dos envolvidos, um adolescente de 16 anos e outro de 17.

Um terceiro participante do crime, também com 17 anos, foi atingido, socorrido ao pronto-socorro da região e permanece internado sob escolta policial. A motocicleta que estava sendo roubada foi recuperada no local e devolvida à vítima.

A SSP disse ainda que as armas utilizadas pelos guardas municipais na ação e um revólver calibre .32 com numeração raspada, que estava em posse de um dos infratores, foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Barueri e, por envolver menores de idade, foi encaminhado também à Vara da Infância e Juventude para as providências legais cabíveis.