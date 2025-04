Confira o que abre e fecha em Carapicuíba no feriado de 1º de Maio e ponto facultativo

A Prefeitura de Carapicuíba divulgou o esquema de funcionamento dos serviços municipais para o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado na quinta-feira, 1º de maio, e para o ponto facultativo estabelecido na sexta-feira, 2 de maio.

Durante os dois dias, os serviços essenciais de urgência e emergência continuarão operando normalmente. Estarão abertos os Prontos-socorros, e manterão suas atividades a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil e as Equipes de Trânsito.

Os parques da cidade também funcionarão, com uma exceção importante: o Parque dos Paturis estará fechado ao público nos dias 1º e 2 de maio devido à realização da Festa do Trabalhador no local. A reabertura do Parque dos Paturis ocorrerá na sexta-feira, 3 de maio. Os demais parques municipais seguirão abertos normalmente.

Estarão fechados na quinta e sexta-feira as Repartições Públicas, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Unidades de Saúde da Família (USFs), a Policlínica, o Ganha Tempo e as Escolas Municipais. Estes serviços retomarão o atendimento normal na sexta-feira, 3 de maio.