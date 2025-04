Pai afirma ter matado filhas; crianças são encontradas desacordadas em Osasco

Um homem em Osasco mobilizou a polícia após ligar para a esposa afirmando ter matado as duas filhas do casal, de 3 e 4 anos. Ele chegou a enviar um vídeo mostrando as crianças desacordadas.

Ao chegar ao local, a mãe encontrou as filhas ainda vivas, embora inconscientes, e acionou imediatamente a polícia. As meninas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro do Santo Antônio para receber atendimento médico.

O pai das meninas se entregou à polícia posteriormente. A mãe declarou que não deseja registrar queixa contra o marido.

As duas meninas receberam alta médica ainda na noite de ontem (29). As causas que levaram as crianças a ficarem desacordadas ainda não foram determinadas.