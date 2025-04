Confira quais escolas de Osasco, Carapicuíba e região iniciam modelo cívico-militar no próximo semestre

Confira quais escolas de Osasco, Carapicuíba e região iniciam modelo cívico-militar no...

A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (Seduc-SP) publicará no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (29) a relação definitiva das escolas estaduais que aderiram ao Programa das Escolas Cívico-Militares (ECM). Na região, oito unidades de ensino nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri, Vargem Grande Paulista e Embu das Artes vão adotar o novo modelo a partir do segundo semestre deste ano.

Em Osasco, duas escolas estaduais que manifestaram interesse no modelo cívico-militar estão na lista oficial das unidades selecionadas, sendo: a Professor Gastão Ramos, situada no Jardim Três Montanhas, e a Rosa Bonfiglioli, no Jardim D’Abril.

Na cidade de Carapicuíba, as unidades de ensino contempladas são a Basílio Bosniac, na Vila Silviania, e a Deputado Salomão Jorge, situada no bairro Cidade Ariston.

A lista final contempla 100 escolas distribuídas por 89 municípios paulistas, incluindo a Capital, Região Metropolitana, Litoral e Interior. A seleção das unidades ocorreu após a realização de três rodadas de consulta pública junto às comunidades escolares.

Segundo a Seduc-SP, estima-se que cerca de 100 mil alunos em todo o estado serão impactados pelas mudanças.

Confira abaixo as escolas da região que aderiram ao modelo cívico-militar:

E.E. Basílio Bosniac – Carapicuíba (Diretoria de Ensino: Carapicuíba)

– Carapicuíba (Diretoria de Ensino: Carapicuíba) E.E. Salomão Jorge Deputado – Carapicuíba (Diretoria de Ensino: Carapicuíba)

– Carapicuíba (Diretoria de Ensino: Carapicuíba) E.E. Dorvalino Abílio Teixeira – Jandira (Diretoria de Ensino: Itapevi)

– Jandira (Diretoria de Ensino: Itapevi) E.E. Lenio Vieira de Moraes Professor – Barueri (Diretoria de Ensino: Itapevi)

– Barueri (Diretoria de Ensino: Itapevi) E.E. Gastão Ramos Professor – Osasco (Diretoria de Ensino: Osasco)

– Osasco (Diretoria de Ensino: Osasco) E.E. Rosa Bonfiglioli – Osasco (Diretoria de Ensino: Osasco)

(Diretoria de Ensino: Osasco) E.E. Valencio Soares Rodrigues – Vargem Grande Paulista (Diretoria de Ensino: São Roque)

– Vargem Grande Paulista (Diretoria de Ensino: São Roque) E.E. Eduardo Vaz Doutor – Embu das Artes (Diretoria de Ensino: Taboão da Serra)

Currículo pedagógico e seleção de monitores

O currículo pedagógico das escolas cívico-militares seguirá as diretrizes do Currículo Paulista, definido pela própria Secretaria da Educação. Ainda de acordo como o governo estadual, a pasta também ficará responsável pelo processo de seleção dos monitores que atuarão nessas unidades.

O governo estadual informoutambém que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) terá o papel de apoiar a Seduc-SP nesse processo seletivo, fornecendo informações sobre o comportamento e eventuais processos criminais ou administrativos dos candidatos a monitores.