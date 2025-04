Circuito SESC de Artes 2025 passa por 6 cidades da região de Osasco

O eixo que contempla o Sesc Osasco recebe atividades que passarão por Francisco Morato (3 de maio), Itapecerica da Serra (4 de maio), Osasco (10 de maio), Itapevi (11 de maio), Franco da Rocha (7 de junho) e Jandira (8 de junho)

De 3 de maio a 8 de junho, ruas e praças de 132 municípios do interior, litoral e da Grande São Paulo, além de São Miguel Paulista, recebem a 17ª edição do Circuito Sesc de Artes. Serão seis fins de semana com 840 sessões gratuitas em nove linguagens: artes visuais e tecnologias, cinema, circo, dança, literatura, música, teatro, turismo e valorização social.

Realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio, o projeto envolve 23 unidades. A programação destaca artistas de fora da capital: 42 dos 76 grupos são do interior, litoral e Grande São Paulo.

Osasco e Itapevi recebem o Roteiro 8, com oficina de bottons da artista Jéssica Groke. No circo, a Cia. Tetê Purezempla apresenta “A Caixinha de Música da Purezempla”, e o Circo Colorê propõe vivência com técnicas circenses.

Na literatura, o Xirê de Quintal apresenta “Sankofa e suas Histórias”, inspirado em tradições africanas. A DJ Bbeka traz um set com black music, R&B e afrobeat, e a banda Chic in Soul homenageia os bailes black dos anos 1970 e 1980. No teatro, “Catimba – A Reviravolta” convida o público a decidir o final da história.

CIRCUITO SESC DE ARTES 2025

Osasco – 10 de maio, 14h às 18h

CEU 1º de Maio – Rua Nelson Mandela, s/n – Jardim Primeiro de Maio

Itapevi – 11 de maio, 16h às 20h

Parque da COHAB – Avenida Pedro Paulino, 200 – Conj. Hab. – St. D. Itapevi

Programação completa no site sescsp.org.br/circuitosescdeartes

*Em caso de chuva, verifique o novo local no site

[Conteúdo patrocinado]