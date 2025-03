Corpo é encontrado em vegetação às margens da rodovia Castello Branco em Barueri

Um corpo foi encontrado na vegetação às margens da rodovia Castello Branco (SP-280), em Barueri, na tarde desta terça-feira (25).

Uma equipe de conservação fazia a poda da vegetação quando se deparou com o cadáver, na altura do km 19,800, de acordo com o Centro de Controle de Informações da Artesp.

Até o momento, não há informações sobre a identificação da vítima.

A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar de Área foram acionadas para atender a ocorrência.

