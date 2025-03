Cioeste quer impulsionar turismo regional com Observatório, feira de negócios e cursos profissionalizantes

O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) está intensificando seus esforços para impulsionar o turismo regional. A Câmara Técnica de Turismo do consórcio realizou uma reunião estratégica na última segunda-feira (25), coordenada por Luiz Américo Liza Junior (Lolo), diretor do Departamento de Turismo de São Roque, para discutir o avanço de diversas iniciativas.

Um dos principais projetos em andamento é a criação do Observatório de Turismo do Cioeste, com previsão de lançamento até o final de 2025. A plataforma reunirá dados estratégicos sobre o turismo regional, abrangendo informações econômicas, ambientais, socioculturais e de governança, com o objetivo de embasar decisões estratégicas e políticas públicas na região.

Outro destaque é a organização da Feira de Negócios do Cioeste, prevista para o segundo semestre deste ano. O evento reunirá representantes do setor público, da iniciativa privada, dos municípios consorciados e de municípios convidados, promovendo a troca de experiências, a apresentação de projetos e a criação de oportunidades de negócios.

A entidade também planeja marcar presença nas principais feiras de turismo em 2025, como o Conexidades em Holambra, a ABAV Expo no Rio de Janeiro e o Festuris em Gramado, buscando posicionar a região como um destino turístico competitivo e atrair investimentos para o setor.

Além disso, foi destacada a parceria com a Academia de Turismo da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (SETUR-SP), que oferece em Osasco um curso de Camareira (o) focado em mulheres em situação de vulnerabilidade, visando promover a inclusão social e a autonomia financeira. As inscrições para o curso podem ser feitas pelo site www.academiadoturismo.com.br ou pelo e-mail turismo@osaco.sp.gov.br.