Coruja BC1 apresenta novo EP em show gratuito em Osasco no dia 29

O rapper Coruja BC1 se apresentará gratuitamente no Senac Osasco na próxima quinta-feira, 29 de maio, às 17h. O show, que acontecerá no Átrio da unidade, marca o lançamento de seu novo trabalho, o EP “Versão Brasileira, Vol.1”.

Nascido em Osasco e com mais de uma década de carreira e três álbuns lançados, Coruja BC1 é um nome consolidado no rap nacional. Seu novo EP, o primeiro lançado pela Kondzilla, explora uma sonoridade que mescla rap, grime e diversos ritmos urbanos. As letras, marca registrada do artista, abordam vivências, reflexões, ancestralidade, empoderamento e as realidades das periferias brasileiras, combinando crítica, resistência e celebração, sempre com autenticidade e respeito à cultura Hip-Hop.

A produção do EP “Versão Brasileira, Vol.1” é assinada por DJ Max, parceiro fundamental na construção da identidade sonora do projeto. O trabalho conta ainda com participações de artistas renomados da música urbana, como Febem, MC Luanna, MC Neguinho do Kaxeta, Sena MC e Rincon Sapiência.

Os ingressos para a apresentação são gratuitos e devem ser retirados com 30 minutos de antecedência no local, estando sujeitos à lotação do espaço. A classificação indicativa é de 14 anos.