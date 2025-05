Justiça mantém preso homem que matou ex e jogou corpo dela no Rio Tietê, em Osasco

Justiça mantém preso homem que matou ex e jogou corpo dela no...

A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Carlos Eduardo de Sousa Ribeiro, de 35 anos, pelo de feminicídio contra sua ex-esposa, a promotora de eventos Amanda Caroline de Almeida, de 32 anos, em Osasco. Segundo informações da polícia, Carlos Eduardo confessou o crime e afirmou ter contado com a ajuda de seu irmão para jogar o corpo de Amanda no Rio Tietê. O corpo da vítima ainda não foi localizado.

Inicialmente, Carlos Eduardo negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Amanda. Contudo, ao ser confrontado com imagens de câmeras de segurança que o mostravam saindo da residência da vítima com um saco grande, ele acabou confessando o assassinato.

A prisão em flagrante do autor do crime ocorreu na noite de quarta-feira (21), no bairro Jardim Aliança. Seu irmão, de 38 anos, que teria auxiliado na ocultação do cadáver, foi detido na manhã de quinta-feira (22). Ambos foram encaminhados ao 4º Distrito Policial de Osasco e, após audiência de custódia, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, permanecendo detidos à disposição da Justiça.

Amanda e Carlos Eduardo estiveram casados por 16 anos e haviam se separado há aproximadamente dois meses. Relatos indicam que ele não aceitava o fim do relacionamento e já teria demonstrado comportamento violento com a ex-companheira, com quem teve três filhos. A promotora de eventos foi vista com vida pela última vez na manhã de segunda-feira (17).

As buscas pelo corpo de Amanda Caroline de Almeida prosseguem.