Cotia abre inscrições para 2ª edição do Kart Terapia, voltado para público neurodivergente e PCD

Cotia abre inscrições para 2ª edição do Kart Terapia, voltado para público...

A Prefeitura de Cotia está com inscrições abertas para a segunda edição do projeto Kart Terapia, uma iniciativa destinada a crianças e adolescentes neurodivergentes e Pessoas com Deficiência (PCDs). O evento está programado para os dias 9 e 10 de maio, sexta-feira e sábado, em frente ao Paço Municipal, localizado na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347, Jardim Nomura.

Realizado através de uma parceria entre a Administração Municipal – por meio das Secretarias de Turismo e da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social – e o piloto Gene Fireball, idealizador do projeto, o Kart Terapia atenderá até 120 inscritos ao longo dos dois dias, com atividades nos períodos da manhã (8h às 12h) e da tarde (13h às 16h).

O objetivo da programação é proporcionar uma vivência em karts de corrida, oferecendo diversão e experiências enriquecedoras para crianças e adolescentes a partir de 5 anos, com peso máximo de 90 kg. “A parceria simboliza acolhimento, inclusão e superação. Para os participantes, especialmente as pessoas com deficiência (PCDs), proporcionar essa vivência é uma oportunidade transformadora, que fortalece a autoestima, estimula a criatividade e promove o sentimento de pertencimento”, destacou Solange Aroeira, secretária da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social de Cotia.

Os participantes deverão utilizar equipamento de segurança individual (capacete), participarão de uma sessão prática de kart com suporte profissional e terão momentos de integração e reflexão terapêutica. Não é necessário ter experiência prévia com kart. No dia da atividade, é preciso estar usando tênis e roupas leves; cabelos médios e longos devem estar presos. O responsável também deverá assinar um termo de uso de imagens.

Serão 60 participantes por dia, divididos em 30 no período da manhã e 30 à tarde. A participação será organizada por ordem de chegada, com distribuição de senhas no local exclusivamente para os inscritos e referente ao período escolhido no momento da inscrição. O projeto é descrito como “uma vivência terapêutica e integrativa que une velocidade, adrenalina, foco e bem-estar emocional”.

As inscrições devem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPmyMJPFBrJ37TUCpe2O4qydqPR1Oqtq0ndj0k9519oE9vaQ/viewform.

Serviço: