Manhã de caos no Rodoanel: acidente com vítima fatal em Embu das...

Um acidente com uma vítima fatal foi registrado na manhã desta terça-feira (6), no km 28,500 do Rodoanel Mário Covas (SP-021), no trecho que corta o município de Embu das Artes. A colisão envolveu uma motocicleta e uma carreta na pista sentido litoral/Régis Bittencourt, por volta das 8h.

Segundo informações da concessionária CCR RodoAnel, responsável pela administração da via, o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O condutor da carreta saiu ileso.

Devido à gravidade da colisão e para o atendimento da ocorrência e trabalho da perícia, houve bloqueios de faixas. A interdição parcial da pista interna gerou um extenso congestionamento. Por volta das 8h19, o tráfego estava represado do km 50 ao km 28, totalizando 22 quilômetros de lentidão, impactando significativamente o fluxo de veículos na região.

