Cotia conta com estúdio para gravações de artistas da região

Artistas e músicos independentes de Cotia e arredores têm uma nova oportunidade para dar voz e visibilidade aos seus talentos. O projeto “Kombi Estúdio Live Session” está com inscrições abertas para a gravação de 10 sessões ao vivo, utilizando uma Kombi transformada em um estúdio móvel equipado com estrutura profissional.

A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Cultura & Lazer, e recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Ministério da Cultura e Governo Federal, busca selecionar propostas de diversas expressões artísticas. Podem se inscrever músicos, performers, poetas, atores, dançarinos, artistas de slam e de intervenções cênicas.

O objetivo principal do “Kombi Estúdio Live Session”, uma realização do “Circo Destino”, é oferecer aos artistas selecionados uma gravação de alta qualidade em áudio e vídeo. O material produzido servirá como portfólio para os participantes e será divulgado nas redes sociais do projeto, ampliando o alcance de seus trabalhos.

Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição e enviar seu material para avaliação. A chamada é aberta a todas as linguagens artísticas e cênicas, reforçando o compromisso do projeto em ser um palco democrático para a cultura local.