“As Aventuras de Mike – O Hotel Assombrado” é a atração da Praça das Artes de Barueri neste sábado (17)

O Teatro Barueri Praça das Artes recebe neste sábado, 17 de maio, às 16h, da peça infantil “As Aventuras de Mike – O Hotel Assombrado!”. A produção promete levar o público a uma jornada hilária e cheia de mistério ao lado de Mike, a Priminha Irritante, Bebê, Robson e toda a turma.

Na trama, a família decide aproveitar uma promoção irresistível e se hospeda em um hotel que, segundo a Inteligência Artificial da Priminha, é habitado por fantasmas. A partir daí, desenrola-se uma aventura repleta de confusões, sustos divertidos, personagens malucos, músicas originais e até um toque de mágica (ou quase!).

Um dos grandes destaques da peça é a participação interativa do público, que terá o poder de escolher o final da história. Com humor leve e inteligente, o espetáculo é voltado para toda a família e conta com músicas inéditas e coreografias que prometem fazer todos cantarem juntos. A produção também investe em um show visual, com o uso de vídeos em telão, luzes e efeitos especiais.

A peça questiona: será que o hotel é mesmo assombrado? Quem é o fantasma misterioso? E a Priminha Irritante conseguirá provar que tem razão? As respostas serão reveladas nesta comédia teatral para todas as idades, que carrega o “jeitinho inconfundível de Dearo e Manu que todo mundo ama”.

Serviço – As Aventuras de Mike – O Hotel Assombrado!