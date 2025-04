Cotia e Itapevi também decretam luto oficial pela morte do Papa Francisco

Além de Osasco, as cidades de Cotia e Itapevi oficializaram períodos de luto em homenagem ao Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira (21). As administrações municipais publicaram notas manifestando pesar e reconhecendo o legado do pontífice.

Em Cotia, o prefeito Welington Formiga (PDT) decretou luto oficial por três dias. Em sua declaração, Formiga destacou a importância de Francisco como uma “voz potente para os que não podiam gritar” e um “defensor dos humildes”. O prefeito ressaltou o foco do Papa nos mais necessitados e sua simplicidade, afirmando que “o povo cotiano chora junto com todos os brasileiros e irmãos do planeta” pela perda.

Já a Prefeitura de Itapevi estabeleceu um período de luto oficial de sete dias. Durante este tempo, todas as bandeiras nos prédios públicos da cidade permanecerão hasteadas a meio mastro, em sinal de respeito. A administração municipal, em nota divulgada nas redes sociais, lembrou o significado histórico de Francisco como “o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja Católica” e o descreveu como “um líder religioso incrível, admirado por todos”.

As iniciativas em Cotia e Itapevi se somam às manifestações de pesar e respeito que ocorrem em diversas partes do Brasil e do mundo, refletindo o impacto do papado de Francisco.