Osasco decreta luto de 7 dias pela morte do Papa Francisco

A cidade de Osasco lamentou o falecimento do Papa Francisco, ocorrido nesta segunda-feira (21). Em nota divulgada pela administração municipal nas redes sociais, o prefeito Gerson Pessoa (Podemos) estabeleceu um período de luto oficial de sete dias no município.

A medida é uma “forma de homenagem e respeito à trajetória do Sumo Pontífice”, reconhecido por sua dedicação à paz, justiça social e aos mais vulneráveis. Conforme o decreto, durante este período, as bandeiras em todas as repartições públicas municipais deverão permanecer hasteadas a meio mastro.

A administração municipal também expressou solidariedade aos fiéis católicos e a todos que admiravam a liderança e humanidade do Papa Francisco.

Missa em homenagem ao Papa

A Catedral de Santo Antônio, principal igreja católica da cidade, também manifestou profundo pesar pela perda do líder religioso. Em comunicado, a Catedral convidou a comunidade a se unir em oração durante uma missa especial em sufrágio do Papa Francisco.

A celebração está marcada para hoje, segunda-feira (21), às 19h30, e será presidida pelo Bispo Diocesano, Dom João Bosco. A Catedral está localizada na Rua Dom Ercílio Turco, 60, na Vila Osasco.