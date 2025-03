Cotia está entre as cidades com IPTU mais caro do Brasil; confira ranking

Cotia está entre as cidades com IPTU mais caro do Brasil; confira...

Cotia (SP), na Grande São Paulo, é a 4ª cidade com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPU) per capita mais alto do Brasil, de acordo com um levantamento divulgado pelo site de hospedagens e viagens Quinto Andar. O ranking é liderado pelo município de Ilha Comprida (SP), seguido por Bertioga (SP) e Bombinhas (SC).

O ITPU é um tributo municipal cobrado anualmente de proprietários de imóveis urbanos, como casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos. Os valores e regras, que dependem de fatores como o tamanho e valor venal do imóvel, varia de cidade para cidade.

Dos 10 municípios que aparecem no levantamento do Quinto Andar, sete são paulistas, sendo: Ilha Comprida, Bertioga, Cotia, Praia Grande, São Caetano do Sul e São Sebastião.

Segundo o levantamento divulgado em março deste ano, Cotia, com população estimada em 220.941 mil habitantes, arrecadou R$ 176,7 milhões com o tributo em 2024. Com isso, o valor per capita foi de R$ 799,79. “A proximidade com a capital e o desenvolvimento urbano são os principais fatores para o valor do IPTU na região”, destaca o Quinto Andar.

Ilha Comprida, localizada no litoral sul de São Paulo, aparece no topo do ranking de IPTU per capita mais alto do país. Com uma população estimada de 9.908 habitantes, em 2024, a cidade litorânea arrecadou aproximadamente R$ 16,7 milhões com o tributo, o que resultou em um valor per capita de R$ 1.687,49.

Confira o top 10 cidades com IPTU per capita mais caro do Brasil*:

Cidade População estimada Arrecadação IPTU em 2024 Valor IPTU per capita 1º Ilha Comprida (SP) 9.908 habitantes R$ 16,7 milhões R$ 1.687,49 2º Bertioga (SP) 64.188 habitantes R$ 54,3 milhões R$ 1.053,59 3º Bombinhas (SC) 16.311 habitantes R$ 13,3 milhões R$ 816,43 4º Cotia (SP) 220.941 habitantes R$ 176,7 milhões R$ 799,79 5º Guarujá (SP) 306.683 habitantes R$ 243,1 milhões R$ 792,95 6º Praia Grande (SP) 287.967 habitantes R$ 212,9 milhões R$ 739,66 7º São Caetano do Sul (SP) 156.362 habitantes R$ 105,4 milhões R$ 674,26 8º São Sebastião (SP) 80.379 habitantes R$ 52,5 milhões R$ 653,36 9º Arroio do Sal (RS) 8.488 habitantes R$ 5,3 milhões R$ 633,51 10º Matinhos (PR) 31.690 habitantes R$ 20 milhões R$ 632,16

*Fonte: Quinto Andar