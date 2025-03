Palmeiras adota Arena Barueri como casa do futebol feminino

O Palmeiras iniciou sua jornada no Campeonato Brasileiro feminino neste sábado (22), recebendo o Red Bull Bragantino (empate em 0x0) na Arena Barueri, que passa a ser a nova casa da equipe. A escolha do estádio, gerido por uma das empresas do grupo de Leila Pereira, presidente do Verdão, marca um novo momento para o time feminino, que busca consolidar sua identidade e atrair um público fiel.

A Arena Barueri passou por uma grande reforma, com investimento de R$ 50 milhões, e tem sido utilizada também pelo time masculino em jogos onde o Allianz Parque não está disponível. No entanto, para o time feminino, o clube busca transformar Barueri em sua casa de fato, aproveitando a logística favorável e a estrutura de qualidade.

“A nossa logística é excelente para Barueri. Acaba sendo mais rápido jogarmos na arena do que no próprio Allianz Parque”, comentou Alberto Simão, diretor de futebol feminino do Palmeiras. A mudança se justifica pela maior facilidade de deslocamento da equipe, que realiza seus treinamentos em Vinhedo, no interior de São Paulo. Anteriormente, as partidas eram realizadas no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).

O diretor também destacou a importância de ter uma casa para a equipe feminina: “Precisamos entender que a gente precisa ter a nossa casa, as meninas necessitam disso. Estamos nos sentindo realmente donos do estádio (em Barueri), elas estão muito felizes.”

Além da logística, o Palmeiras busca fidelizar o público que acompanha o futebol feminino, tradicionalmente menor que o do masculino. Para evitar que a dificuldade de atrair público vista nos jogos do time masculino se repita, o clube já traça estratégias de marketing.

“O departamento de marketing do Palmeiras está com a missão esse ano de tentar aproximar mais o torcedor de Barueri, do clube e das próprias palestrinas. Entendemos que é um nicho diferente de torcedores, é um torcedor mais família. Por isso, vamos fazer várias ações para tentar essa aproximação”, revelou Simão.

A mudança para Barueri fez parte da campanha de Leila Pereira à reeleição como presidente do Palmeiras, em novembro. A presidente já havia manifestado o desejo de trazer o time feminino para mais perto da estrutura do clube, mesmo que não fosse possível alocá-las na Academia do futebol masculino, em São Paulo.

Após o empate em 0 a 0 na estreia contra o Red Bull Bragantino, o Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 16h, contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte-MG, pela segunda rodada do torneio nacional.

*Com informações do Globo Esporte