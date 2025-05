Cotia inicia entrega de uniformes escolares: “compromisso cumprido”, diz prefeito Formiga

A Secretaria de Educação de Cotia deu início nesta semana à distribuição dos uniformes escolares para os mais de 32 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. A iniciativa abrange estudantes desde o Ensino Infantil até o Ensino Fundamental II.

O prefeito Welington Formiga (PDT) acompanhou pessoalmente as primeiras entregas dos uniformes para os alunos do Centro Educacional (CE) Jardim Nomura. “Mais um compromisso cumprido com a população de Cotia. Este item [uniforme] é muito importante porque ajuda a identificar os nossos alunos, equaliza todos e ajuda muito as famílias, especialmente as mais carentes”, destacou.

De acordo com a Prefeitura de Cotia, as escolas informarão diretamente aos pais e responsáveis sobre as datas e horários específicos para a retirada. “Na data informada pela unidade escolar, o responsável pelo aluno deverá apresentar RG e CPF, além da certidão de nascimento ou RG e CPF do aluno”, reforça.

O kit de uniforme escolar conta com duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, duas bermudas e um conjunto de agasalho com calça e blusa.