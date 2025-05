Escola 5.0 de Itapevi abre vagas em cursos de IA, design e nuvem

A Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas de Itapevi está com inscrições abertas para 64 vagas em quatro cursos profissionalizantes de ponta, focados em áreas cruciais do mercado de tecnologia e design. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente até esta sexta-feira, 9 de maio.

Os interessados devem comparecer diretamente à Secretaria de Educação, localizada na Rua Felipe Chaluppe Filho, 17, 4º andar – Centro (Prédio da Secretaria Municipal de Educação | Teatro Municipal), de segunda a sexta-feira. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4143-8400.

Confira os cursos disponíveis:

Programação em Inteligência Artificial Generativa: Aulas: 12 a 29 de maio (segunda a quinta-feira), das 18h30 às 22h. Requisitos: Mínimo 14 anos, ensino fundamental completo e conhecimentos em informática básica.



Design UX e UI: Aulas: Sábados, de 17 de maio a 28 de junho, das 8h às 17h. Requisitos: Idade mínima de 14 anos, conhecimentos em informática básica e ensino fundamental completo.



Excel Completo (Duas Turmas): Turma 1: 26 de maio a 14 de julho (segunda a quinta-feira), das 19h às 22h. Turma 2: Sábados, de 17 de maio a 2 de agosto, das 8h às 17h. Requisitos: Mínimo 14 anos, ensino fundamental completo e conhecimentos básicos em informática.