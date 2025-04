Cotia inicia vacinação contra a gripe para crianças, gestantes e idosos

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, deu início nesta terça-feira, 1º de abril de 2025, à Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe). Nesta primeira etapa, a imunização é destinada aos grupos prioritários, que incluem crianças com idade entre seis meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias, crianças menores de 9 anos com comorbidades, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.

As doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h30 às 14h. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto e CPF ou o Cartão SUS. No caso das crianças, a apresentação da caderneta de vacinação é obrigatória.

A Secretaria de Saúde informa que a campanha avança conforme o recebimento de novas doses enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Assim que novos lotes chegarem, a vacinação será estendida para outros grupos considerados especiais, como puérperas (mulheres no pós-parto), pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, caminhoneiros, entre outros.

Crianças que já receberam uma ou duas doses da vacina contra a influenza em anos anteriores necessitam apenas de uma dose em 2025.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe, uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e possui alta capacidade de transmissão. A imunização contribui significativamente para a redução de casos graves, internações e óbitos decorrentes da doença, cujos sintomas podem variar desde quadros leves até febre alta, dores no corpo, tosse intensa e dificuldade respiratória.