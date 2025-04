Itaquaquecetuba faz mutirão para preencher 380 vagas de auxiliar de logística

A Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP), por meio do programa Itaquá Mais Emprego, realizará um mutirão para o preenchimento de 380 vagas de auxiliar de logística nesta quarta (2) e quinta-feira (3), às 9h.

O nome da empresa contratante não foi informado. Para participar, os interessados devem ter a partir de 18 anos, ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.

Os candidatos devem comparecer na rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro de Itaquaquecetuba, procurar o setor do Itaquá Mais Emprego e realizar o cadastro. No dia da seleção, é necessário apresentar RG, CPF, currículo impresso e caneta. O atendimento será feito por ordem de chegada e com distribuição de senhas.