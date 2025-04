Cotia, Itapecerica e Pirapora do Bom Jesus recebem recursos para aquisição de novos ônibus escolares

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (9), um investimento de R$ 5,5 milhões destinado à aquisição de 13 novos ônibus escolares para reforçar o transporte de alunos em sete cidades da Grande São Paulo. Entre os municípios contemplados estão Cotia, Itapecerica da Serra e Pirapora do Bom Jesus.

O anúncio foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, em evento que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do secretário da Educação, Renato Feder, e de prefeitos da região. Além das cidades destacadas, Embu-Guaçu, Juquitiba, Mairiporã e São Lourenço da Serra também receberão os novos veículos, beneficiando estudantes das redes públicas municipal e estadual.

Este aporte para o transporte escolar na região metropolitana faz parte de um investimento total de R$ 530 milhões anunciado pelo governo para a educação. O montante maior abrange diversas frentes, como a construção de creches, reformas em escolas municipais, aquisição de equipamentos e a expansão do programa de intercâmbio “Prontos pro Mundo”.