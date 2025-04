Páscoa: Shopping Granja Vianna oferece atividades gratuitas para crianças neste sábado

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, preparou uma celebração especial de Páscoa para as famílias da região. Neste sábado (12), das 13h às 18h, o centro de compras se transformará em um cenário de diversão com uma emocionante caça aos ovos e oficinas temáticas gratuitas para as crianças.

A principal atração será a caça aos ovos, realizada em parceria com a Kopenhagen. Para garantir a participação nesta aventura, os pais ou responsáveis precisam realizar uma inscrição prévia neste link Eventos.

Paralelamente à caça, a criatividade estará em alta em um espaço dedicado às oficinas temáticas, localizado ao lado da loja Track & Field. Lá, as crianças poderão confeccionar e decorar suas próprias orelhinhas de coelho e se divertir com pintura facial. As inscrições para as oficinas também devem ser feitas antecipadamente AQUI.

Todas as atividades programadas para o dia 12 de abril são gratuitas e ocorrerão no período da tarde, das 13h às 18h.