Cotia: mães têm entrada gratuita no Thermas da Mata neste fim de semana

Cotia: mães têm entrada gratuita no Thermas da Mata neste fim de...

O Thermas da Mata preparou uma comemoração especial para comemorar o Dia das Mães. Nos dias 10 e 11 de maio, neste sábado e domingo, mães acompanhadas de um adulto pagante terão entrada gratuita para desfrutar de um fim de semana repleto de diversão e atrações no parque aquático localizado em Cotia.

Os ingressos para adultos acompanhantes partem de R$ 64,90, e para crianças R$ 44,90. O parque ressalta que a oferta da gratuidade para as mães (mediante um adulto pagante) é por lote limitado, sendo recomendável a aquisição antecipada.

Para tornar o domingo (11) ainda mais animado, a programação do parque incluirá um show de sertanejo, além das tradicionais atividades de recreação conduzidas pela equipe do Thermas da Mata e a presença dos carismáticos mascotes Thermalucos, que prometem encantar crianças e adultos.

Serviço

Dia das Mães no Thermas da Mata

Promoção: Mães acompanhadas de um adulto pagante têm entrada gratuita (lote limitado)

Quando: Sábado (10 de maio) e Domingo (11 de maio)

Ingressos (Adulto Acompanhante): A partir de R$ 64,90.

Ingressos (Infantil): A partir de R$ 44,90.

Horário de Funcionamento do Parque: Sexta a segunda, das 10h às 17h

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP (Saída pelo KM 36 da Rodovia Raposo Tavares).

Informações e Ingressos: www.thermasdamata.com.br ou através do Televendas no número (11) 5555-0607 (atendimento das 9h às 17h).