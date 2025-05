Parque do Nordestino será construído na zona Norte de Osasco

O bairro do Rochdale, na zona Norte de Osasco, ganhará um novo espaço de lazer e convivência: o Parque do Nordestino. O anúncio foi feito pelo prefeito Gerson Pessoa (Podemos) em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (7). Segundo o chefe do executivo, as obras de construção do novo parque devem começar já nas próximas semanas.

Em sua mensagem, o prefeito destacou a importância simbólica da área escolhida para o empreendimento. “Estou no Rochdale, num local que foi palco de muita tristeza num passado não tão distante. Bastava chover que muitas famílias perdiam tudo”, relembrou Pessoa, referindo-se aos problemas históricos de enchentes na região.

Gerson Pessoa ressaltou o trabalho realizado pela gestão municipal ao longo dos anos para transformar a realidade do bairro, que segundo ele, “continua no processo avançado de urbanização”. A construção do Parque do Nordestino surge como mais um passo nesse processo de revitalização.

“Agora, nesse local será construído o Parque do Nordestino, que vem para trazer mais qualidade de vida para o pessoal dessa região”, afirmou o prefeito. Ele enfatizou que o novo parque será “um símbolo de transformação, convivência e orgulho para todos nós”.

Ainda não foi informada a previsão de entrega do Parque do Nordestino.