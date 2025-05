Cotia promove encerramento da Semana Mundial do Brincar neste sábado (31)

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará neste sábado, 31 de maio, o evento de encerramento da Semana Mundial do Brincar 2025. As atividades acontecerão das 9h às 12h no Ginásio de Esportes de Cotia, localizado na Rua Ouro, S/N, no Jardim Nomura.

Com o objetivo de “Proteger o encantamento das infâncias”, a manhã será dedicada a proporcionar diversão e desenvolvimento de habilidades para as crianças. A programação gratuita incluirá diversas brincadeiras tradicionais, dança e um circuito lúdico de educação para o trânsito. A iniciativa tem o apoio da organização Terre des Hommes e da Aliança pela Infância. A Secretaria convida as famílias a levarem as crianças para participar.