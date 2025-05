Finais da Supercopa Barueri agitam o Ginásio José Corrêa neste sábado (31)

A Supercopa Barueri 2025 se aproxima de seu clímax com um sábado (31) repleto de decisões no Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Quatro categorias conhecerão seus campeões em uma maratona de jogos que promete agitar o público das 8h45 às 14h30.

As finais do Feminino, Fraldinha, Juvenil e, a mais aguardada, da Principal do futebol de campo, encerrarão o torneio com chave de ouro, após um fim de semana que já consagrou os primeiros vencedores e definiu os finalistas de diversas modalidades.

A expectativa é de ginásio lotado e muita festa para os campeões que serão coroados amanhã, encerrando a Supercopa Barueri 2025 com grandes emoções.