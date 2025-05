Cotia promove evento especial para mulheres em Caucaia neste sábado (31)

A Prefeitura de Cotia, através da Secretaria Municipal da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão, realizará um evento especial dedicado às mulheres neste sábado, dia 31 de maio, das 9h às 13h. Sob o lema “Esse evento é pra você MULHER”, a ação acontecerá na Praça dos Romeiros, localizada no Centro de Caucaia, e tem como objetivo “celebrar e fortalecer a jornada” feminina com uma manhã de “carinho, cuidado e empoderamento”.

A programação diversificada oferecerá orientação jurídica em parceria com a OAB, uma roda de conversa sobre o Programa Guardiã Maria da Penha, além de aulas de bem-estar com dança, alongamento e defesa pessoal. As participantes também poderão desfrutar de um “Dia da Beleza”, com cuidados estéticos e serviços de beleza. O evento contará ainda com música ao vivo e outras atrações especiais. Mais informações podem ser consultadas no site oficial cotia.sp.gov.br.