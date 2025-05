Shopping de Barueri recebe encontro gratuito de Bobbie Goods neste sábado (31)

A tendência de colorir desenhos fofos, conhecida mundialmente como Bobbie Goods e sucesso absoluto nas redes sociais, desembarca no Parque Shopping Barueri. Neste sábado (31), o shopping promove um animado encontro temático no piso L1, em frente à loja Probel, com sessões programadas das 15h às 18h10, prometendo uma experiência criativa e relaxante para todas as idades.

O evento contará com a presença especial da influenciadora Aline Martins (@byalinemartins), que conquistou uma legião de fãs no TikTok e Instagram ao compartilhar suas impressionantes técnicas de colorir. Aline receberá os participantes em workshops interativos, oferecendo dicas valiosas para tornar os desenhos ainda mais especiais, sugerindo combinações de cores, tirando dúvidas sobre a atividade e, claro, interagindo com o público presente. A proposta é um convite para soltar a imaginação, mergulhar nas cores e interagir com outros entusiastas dessa atividade encantadora.

Para participar da dinâmica, não será necessário levar nenhum material. Cada mesa de atividade estará equipada com um conjunto completo de canetas, disponibilizando mais de 200 cores para as crianças e adultos soltarem a criatividade. Também haverá desenhos avulsos disponíveis para colorir, mas quem preferir pode levar seu próprio livro de Bobbie Goods.

A atividade é totalmente gratuita, porém as vagas são limitadas por horário para garantir o conforto e a melhor experiência para todos. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site do shopping.