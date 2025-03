Cotia retoma Projeto Acqua com aulas gratuitas de natação e hidroginástica

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias, anunciou a retomada dos projetos Acqua Social e Acqua Sênior, a partir desta segunda-feira (31). A iniciativa oferece aulas gratuitas de natação e hidroginástica para moradores de Caucaia do Alto.

O Projeto Acqua Social é voltado para crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, que terão a oportunidade de aprender a nadar. Já o Acqua Sênior oferece aulas de hidroginástica para pessoas com mais de 60 anos. “A iniciativa tem como principal objetivo proporcionar a socialização, melhorar o bem-estar, qualidade de vida e a saúde das crianças, adolescentes e pessoas idosas atendidas”, destacou o prefeito de Cotia, Welington Formiga.

As aulas serão realizadas duas vezes por semana, com duração de uma hora, e a expectativa é atender 250 crianças e adolescentes e 100 idosos em Caucaia do Alto. “O objetivo é de que nos próximos meses sejam implantados novos polos na região central de Cotia e na Granja Viana, com isso vamos ampliar o número de atendimentos em toda a cidade”, anunciou o secretário de Desenvolvimento Social e Periferias, Silvio Cabral.

As atividades serão ministradas por profissionais de educação física e acompanhadas por salva-vidas, no equipamento público localizado na Estrada do Cruzeiro, 234, em Caucaia do Alto, atrás do CEUC. O local conta com duas piscinas, vestiários, setor administrativo e estacionamento. Os recursos financeiros para a realização do projeto são provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUCONDI) e do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI).

Como participar:

Os interessados em participar dos projetos Acqua Social e Acqua Sênior devem comparecer ao local das aulas, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com os seguintes documentos: