Show de aniversário de Cotia irá ocasionar desvios no trânsito

Em virtude das celebrações do 169º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade, nesta quarta-feira (2), o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) implantará um esquema viário especial no centro. A medida visa garantir a segurança e o bom fluxo durante as festividades que acontecerão em frente à Prefeitura (programação aqui).

A partir das 5h da manhã, a avenida Prof. Manoel José Pedroso e a rua Turmalina estarão interditadas no trecho em frente ao Paço Municipal. O local será palco das diversas atrações gratuitas e abertas ao público que a Prefeitura preparou para comemorar o aniversário da cidade. O Demutran realizará rondas preventivas durante todo o dia, especialmente em função das atividades infantis que terão início às 13h.

De acordo com o Demutran, o fechamento dos trechos é fundamental para garantir a segurança tanto das equipes que trabalharão na montagem da estrutura do evento quanto do público que participará das atividades e shows.

Desvios:

Os ônibus que circulam pela rua Topázio (atrás do recinto de eventos) terão o percurso desviado pela rua do Fórum, nos dois sentidos, sem comprometer a mobilidade. Motoristas que trafegarem pela região também deverão utilizar a rua do Fórum como rota alternativa.