Cotia terá Tarifa Zero nos ônibus aos sábados e domingos, anuncia Welington Formiga

O prefeito de Cotia, Welington Formiga, anunciou a implementação do programa Tarifa Zero no transporte público municipal aos sábados e domingos. A novidade foi comunicada durante o evento de comemoração do aniversário da cidade, onde Formiga detalhou os próximos passos e a origem dos recursos para custear a gratuidade.

“Assinei ontem o decreto que cria a comissão que vai elaborar, no mês agora de abril e maio, o grande sonho da Tarifa Zero em Cotia”, declarou o prefeito. Ele explicou que a medida é um desejo antigo e que foi possível graças a ajustes nas contas públicas. “Tivemos que enxugar alguns contratos para que conseguíssemos trazer a Tarifa Zero”, afirmou.

O custo da gratuidade aos fins de semana foi estimado pelo prefeito em R$ 1,4 milhão por mês. Questionado sobre a possibilidade de estender o benefício para todos os dias da semana, Formiga foi direto: “Não dá pra fazer de domingo a domingo? Não dá”, justificando o alto custo da operação diária.

Homenagem e acolhimento social

Durante o discurso, Welington Formiga também anunciou a criação de um novo equipamento social: o Centro de Acolhimento e Abordagem para pessoas em situação de rua. O local receberá o nome de “Pastor Lídio e Poeta Caju”, em homenagem a duas figuras conhecidas na cidade.

O prefeito relembrou sua relação com ambos, mencionando que Pastor Lídio foi quem lhe deu o apelido “Formiga” e que o Poeta Caju, um antigo morador de rua da Praça da Matriz, havia lhe pedido a criação de um albergue. “Me comprometi com ele […] Nós tínhamos esse compromisso com a cidade”, disse Formiga.

Ele enfatizou que o novo centro tratará as pessoas com dignidade. “Nossos irmãos moradores em situação de rua serão tratados com dignidade. Vão poder comer três vezes ao dia, tomar seu banho, ser cuidado com amor. Porque esta é a cidade do amor”, concluiu o prefeito, conectando a iniciativa social ao anúncio da Tarifa Zero.