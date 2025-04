Arquiteto que morreu após atropelar assaltante no Butantã será enterrado nesta quinta (3)

Arquiteto que morreu após atropelar assaltante no Butantã será enterrado nesta quinta...

O arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, que morreu após ser baleado ao intervir em um assalto no Butantã, na zona oeste de São Paulo, será velado e enterrado nesta quinta-feira (3). A cerimônia de despedida acontecerá no Cemitério Parque dos Ypês, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

O crime que vitimou Jefferson ocorreu na tarde da última terça-feira (1º), na Rua Desembargador Armando Fairbanks. Segundo informações da Polícia Militar, dois criminosos em uma motocicleta realizavam assaltos na área e abordaram uma mulher, roubando seu celular e aliança.

Jefferson, que dirigia sua caminhonete Montana acompanhado de um amigo, presenciou a ação. De acordo com relatos e imagens de câmeras de segurança, ao perceberem as testemunhas, os assaltantes teriam iniciado uma breve perseguição à caminhonete. Um deles teria parado a moto em frente ao veículo de Jefferson, forçando-o a parar.

Nesse momento, o arquiteto reagiu, jogando a caminhonete contra a motocicleta e derrubando um dos assaltantes. Jefferson desceu do veículo e tentou conter o criminoso que estava no chão. No entanto, o comparsa, que também havia caído mas se levantou rapidamente, sacou uma arma e disparou três vezes contra o arquiteto.

Jefferson foi atingido por dois tiros no braço direito e um na nuca. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação, mostrando o momento dos disparos e o arquiteto caído ao lado do carro. Ele foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital Universitário, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

A polícia investiga o caso para identificar e prender os autores dos disparos.